Nach Bombenfund : Teile der Zweibrücker Innenstadt werden evakuiert

Zweibrücken im Ausnahmezustand: Seit 14 Uhr bemühen sich Polizei und Feuerwehr, die Innenstadt zu räumen, damit der Kampfmittelräumdienst die bei Bauarbeiten gefundene Fliegerbombe entschärfen kann.

Dort, wo die ersten Baugruben für den neuen Kindergarten in der Gabelsbergerstraße ausgehoben werden, steckt an diesem Dienstag der Mittelpunkt eines gedachten Kreises. Hier wurde die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Auf Wunsch des Kampfmittelräumdienstes soll sie noch an diesem Dienstag entschärft werden. Der Kreis um die Fundstelle, der evakuiert werden muss, hat einen Radius von 500 Metern. Dazu gehört das Hilgardcenter, das schon Punkt 14 Uhr so leer ist wie sonst nur an Sonn- und Feiertagen. Dazu gehört das Awo-Seniorenheim am Rosengarten. Dazu gehört das Helmholtz-Gymnasium. Die Justizbehörden vom Amtsgericht bis zum Schloss mit dem OLG. Auch die Polizeiinspektion in der Landauer Straße.