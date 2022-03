Am heutigen Montag : Tat von Kusel – große Gedenkfeier für erschossene Polizisten

Am heutigen Montag

Die Tat schockierte bundesweit – zwei Polizisten aus dem Saarland wurden nahe Kusel erschossen. Am heutigen Montag soll es nun eine große Gedenkfeier in Rheinland-Pfalz geben.

Die Bundesregierung, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz sowie die Polizei nehmen an diesem Montag (17.00 Uhr) bei einer großen Gedenkfeier Abschied von den beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten. Erwartet werden in Kusel Bundesinnenministerin Nancy Faeser sowie die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und ihr Innenminister Roger Lewentz (alle SPD).