Finanzen : Kitas, Schulen und Tagungshäuser: Wo das Bistum Trier sparen will

Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier Die katholische Kirche setzt den Rotstift an und will in den nächsten Jahren viele Millionen Ausgaben streichen. Langsam ist absehbar, welche Bereiche es besonders hart treffen könnte.