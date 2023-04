Pressestelle reagiert Bistum bestätigt Vorfälle durch Priester: Psychologische Langzeitstudie soll helfen

Man habe sich 2012, so heißt es in einer E-Mail an die Redaktion, aufgrund von Hinweisen wegen auffälligen Verhaltens mit der Personalakte des „Ruhestandsgeistlichen“ befasst und „Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten gefunden“.

13.04.2023, 14:29 Uhr

Im Trierer Dom war Edmund Dillinger 1961 zum Priester geweiht worden. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Von Lars Hennemann

Daraufhin sei eine kirchenrechtliche Voruntersuchung eingeleitet worden, an deren Ende Dillinger der Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie die öffentliche Zelebration untersagt worden seien.