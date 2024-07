Gleich vier Biere ausgezeichnet Bier aus der Region räumt bei Falstaff-Bier-Trophy 2024 ab

Mehr als 250 Biere hat die Jury der Falstaff Bier Trophy 2024 in einem Verkostungssaal in Wien verkostet und bewertet. „Highlights gab es in diesem Jahr in unterschiedlichsten Kategorien: Höchstnoten sind genauso bei alkoholstarken Bockbieren wie auch in der Kategorie Alkoholfrei zu finden“, teilt das renommierte Gourmet-Magazin mit. „Die Falstaff Bier Trophy 2024 offenbart eindrücklich, wie vielfältig die Bierwelt heute ist.“