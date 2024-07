„Wundervolles Tier“ Außergewöhnlicher Moment für Zirkus-Löwin Manuschka an der Saar-Grenze

Die Zirkus-Löwin Manuschka hat nach dem Tod ihres Halbbruders nun ihr neues Zuhause bei der Wildtierstation Tierart in Maßweiler nahe der Grenze zum Saarland. „Die Zirkusfamilie hat sich dazu entschlossen, sie in unsere Obhut zu geben und auf die Haltung von Großkatzen zu verzichten“, teilt Tierart auf Facebook mit. Dank der Gewöhnung an die Transportbox, sei Manuschka mit der Hilfe von Futter freiwillig und ohne Narkose in diese reingegangen. „Nach einer dreistündigen Fahrt kamen die Löwin und unser Team ohne Komplikationen am 12. Juli bei Tierart an“, hieß es.