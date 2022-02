Begräbnis in Freisen und Homburg : Beisetzungstermine für getötete Polizisten aus dem Saarland stehen fest

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kaiserslautern Das Polizeipräsidium Westpfalz hat die Beisetzungstermine für die beiden aus dem Saarland stammenden Polizisten veröffentlicht, die Ende Januar im Landkreis Kusel im Dienst getötet wurden.

Am 31. Januar waren ein 29-jähriger Polizist und eine 24-jährige Polizistin bei einer Fahrzeugkontrolle im Landkreis Kusel getötet worden.

Der 29-jähriger Polizist wird nach Auskunft des Polizeipräsidiums Westpfalz am 15. Februar auf dem Friedhof in Freisen beerdigt. In der Kirche St. Remigius werde um 14 Uhr ein Wortgottesdienst mit Angehörigen, Freunden und geladenen Gästen stattfinden. Die Feier wird vom Polizeiseelsorger des Bistums Speyer, Matthias Orth, und einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz mitgestaltet. Polizeipräsident Michael Denne hält zudem eine Ansprache.

Die Öffentlichkeit ist in der Kirche nicht zugelassen, es besteht allerdings die Möglichkeit der stillen Teilnahme an der Bruchwaldhalle. Hierzu wird der Gottesdienst auf den Vorplatz der Halle in die Schulstraße per Audio-Stream übertragen. Auch im Außenbereich gilt die Maskenpflicht.

In der Bruchwaldhalle sind Plätze ausschließlich für geladene Gäste reserviert. Per Video-Stream wird die Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht. Die Öffentlichkeit ist in der Halle ebenfalls nicht zugelassen.

Im Anschluss an den Wortgottesdienst findet die Bestattung auf dem Friedhof an der Bahnhofstraße statt. Die Familie und enge Freunde werden sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Aussegnungshalle von Alexander K. verabschieden. Eine Ehrenwache der Polizei Rheinland-Pfalz wird ihn und die Trauergäste zur Grabstätte begleiten.