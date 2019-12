Zweibrücken : Bahnhof wegen Vandalismus geschlossen

Der Bahnhof in Zweibrücken ist bis 5. Januar geschlossen. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Erst am 4. November war die generalsanierte Bahnhofshalle wieder eröffnet worden. Nach neuerlichen Vandalismus-Vorfällen zog der Betreiber die Notbremse.

Nach Vandalismus-Vorfällen in der gerade erst aufwendig modernisierten Zweibrücker Bahnhofshalle haben deren Betreiber die Notbremse gezogen – und das Gebäude in den kompletten Weihnachtsferien gesperrt. Dabei war die Möglichkeit, bei schlechtem Wetter in der Bahnhofshalle zu warten und Umwege zu den Gleisen zu vermeiden, ein Hauptgrund, weshalb die Stadt 2018 die Modernisierung veranlasste.

Die Deutsche Bahn hatte die Bahnhofshalle jahrelang vernachlässigt, Vandalismus-Fälle häuften sich, Müll und Dreck lagen oft tagelang herum. Auch solche Probleme sollten der Vergangenheit angehören, hatten die Verantwortlichen gehofft, als am 4. November die generalsanierte Bahnhofshalle feierlich wiedereröffnet wurde. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sprach sogar von einer „Wiedergeburt“. Es wurde frisch gestrichen, es gibt neue Sitzbänke, Schautafeln über Zweibrücken, drei Fernsehbildschirme – und vor allem in einem schicken roten Kubus endlich wieder einen Kiosk, der vor allem Backwaren verkauft. Der „Bummelzug“ getaufte Kiosk wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) als Integrationsbetrieb geführt. Und weil das DRK seinen Mitarbeitern Weihnachtsferien gönnt, ist der Kiosk derzeit geschlossen. Aber nicht nur der. Aushänge an den beiden geschlossenen Bahnhofstüren verkünden: „Sehr geehrte Gäste und Reisende, wir bitten Sie um Verständnis, dass der Bahnhof vom 21.12.2010 bis 05.01.2020 geschlossen bleibt.“ Begründung: Aufgrund von Vandalismus und Diebstählen habe man vereinbart, den Bahnhof nur dann zu öffnen, wenn auch der Backshop geöffnet ist.