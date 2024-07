Generalsanierung beginnt Strecke Frankfurt-Mannheim ab heute gesperrt

Zum Auftakt wird ab diesem Montagabend die sogenannte Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim fünf Monate lang vollständig gesperrt und saniert - mit viermal so hohem Bauvolumen als sonst üblich. Zuletzt gab es auf der Strecke täglich mindestens eine Störung mit Einschränkungen für den Zugverkehr. Probleme auf diesem Abschnitt wirken sich oft auf den bundesweiten Fernverkehr aus und führen auch in Hamburg oder Stuttgart zu Verspätungen – eine Besserung ist also dringend nötig. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die Riedbahn-Sanierung im Speziellen und an die Generalsanierungen insgesamt.