Trier Immer mehr alte Bahntunnel in der Region werden mit einer neuen Methode modernisiert: Dabei wird gearbeitet, während die Züge rollen.

Es sei das achte Mal, dass ein alter Bahntunnel so auf Vordermann gebracht werde. Zuletzt war der 367 Meter lange Petersbergtunnel an der Moselstrecke zwischen Koblenz und Trier bis Dezember 2019 modernisiert worden. Die übrigen sechs Tunnel, die bundesweit mit dem Verfahren geweitet wurden, liegen laut Vetter in Rheinland-Pfalz und in Hessen an der Nahe- und an der Lahnstrecke. Warum alle dort? „Weil dort in den wunderbaren Tälern die meisten Tunnel sind“, sagt Vetter.