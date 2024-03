Videos werden gezeigt Amokprozess von Trier: Plötzlich hat der Angeklagte Bilder von der Todesfahrt im Kopf

Am Tag nach der Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt mit vielen Toten und Verletzten konnte sich der Tatverdächtige an einige Details der Todesfahrt vom 1. Dezember 2020 erinnern. Er habe Bilder im Kopf, sagte der unmittelbar nach der Todesfahrt festgenommene Mann aus Trier-Zewen in seiner zweiten Vernehmung bei der Polizei. Danach seien Menschen zur Seite gesprungen und weggelaufen, zudem habe er Schreie gehört, sagte der Tatverdächtige. In seiner ersten Vernehmung am Vortag hatte der Amokfahrer gesagt, dass er sich an eine Fahrt durch die Fußgängerzone nicht erinnern könne.