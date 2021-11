13. Verhandlungstag : Trierer Amokprozess: Lautsprecher des Angeklagten ist jetzt „angekettet“

Update Muss ein kompletter Verhandlungstag im Trierer Amokprozess wiederholt werden? Bislang hat sich die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz dazu am Freitag im Landgericht noch nicht geäußert. Das Problem mit der schlechten Akkustik wurde zwischenzeitlich gelöst.

Dass es möglicherweise eine Wiederholung geben könnte, hatte die Chef-Richterin am vorausgegangenen Verhandlungstag gesagt. Der Grund: Laut Aussage seiner Verteidiger konnte der 52-jährige Tatverdächtige an einem Prozesstag in dieser Woche akustisch nicht alles verstehen, weil ein Lautsprecher an seinem Platz zuvor ummontiert worden war. Aus Sicherheitsgründen, wie ein Justizbediensteter erklärte.