Trierer Amokfahrer-Prozess : „Er hat meinen Schwager ermordet“ - Nebenkläger spricht über sechstes Amokfahrt-Opfer

Trier Die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier belastet die Opfer und Hinterbliebenen zunehmend. Der Schwager des vergangene Woche verstorbenen 77-Jährigen spricht über das Opfer und den Prozess.

Nebenkläger des Amokfahrt-Prozesses in Trier spricht von Mord

Hilsemer hat bereits seine Schwester, die Ehefrau des nun verstorbenen 77-Jährigen, durch die Amokfahrt in Trier verloren. Deswegen ist er als Nebenkläger in dem Prozess. Auch wenn noch nicht einwandfrei feststeht, ob der Schwager durch die schweren Verletzungen, die er vor einem Jahr erlitten hat, gestorben ist, ist für Hilsemer klar: „Er hat meinen Schwager ermordet.“

Keine Auswirkungen auf Prozess um Amokfahrt in Trier zu erwarten

Woran der Mann letztlich gestorben ist, soll eine Obduktion herausfinden, die am Mittwoch stattfinden sollte. Auch falls dabei klar wird, dass die schweren Verletzungen durch die Amokfahrt zum Tod des 77-Jährigen geführt haben, dürfte das keine Auswirkungen auf den seit August laufenden Prozess gegen den 52-Jährigen vor dem Trierer Landgericht haben. An einem möglichen Strafmaß würde sich dadurch nichts ändern. Statt des 77-Jährigen tritt nun seine Tochter als Nebenklägerin auf. Seit Prozessbeginn schweigt der Angeklagte. Weder zur Amokfahrt noch zu seiner Person will er laut seinen Verteidigern etwas sagen. Das macht den Prozess mühsam und zäh. Immer wieder sagen Polizisten aus, wie sie den mutmaßlichen Täter am 1. Dezember festgenommen haben, wie er auf sie gewirkt hat, wie er sich verhalten hat. „Die einzige Sorge, die er hatte, war, dass ihm weh getan wurde bei der Fixierung“, wiederholt ein Polizist, das, was ein Kollege von ihm schon in einem der vorherigen Verhandlungen gesagt hat.