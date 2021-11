Eiskalt : Psychogramm eines Täters – Was ein Forscher über den Angeklagten der Amokfahrt Trier sagt

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Wir haben den renommierten Psychologen Jens Hoffmann gebeten, sich anzuschauen, was bisher über den Trierer bekannt ist, der am 1. Dezember 2020 in der Innenstadt mit seinem Auto Menschen gejagt, verletzt und tötet haben soll. In vielerlei Hinsicht scheint der 52-jährige Angeklagte ein typischer Fall zu sein. Hoffmann ist auch ein mögliches Motiv aufgefallen.