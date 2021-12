Live-Ticker : Gedenken an die Opfer: So erlebt die Stadt Trier heute den Jahrestag der Amokfahrt

Schon vor dem 1. Dezember kamen Menschen zur neuen Gedenktafel für die Amokfahrt in Trier und drückten ihre Betroffenheit aus. Foto: dpa/Oliver Dietze

Liveblog Wie geht es den Menschen in Trier mit der Erinnerung an die Amokfahrt? Wie gedenken sie ein Jahr später der Opfer? Volksfreund.de begleitet die Ereignisse am Jahrestag der Tragödie.

Ein volles Jahr liegen die Ereignisse des 1. Dezember 2020 nun zurück. Es ist ein wichtiges Datum für das Gedenken, auch wenn die Opfer und Hinterbliebenen der Amokfahrt in der Zwischenzeit nie vergessen wurden. Heute wird noch einmal besonders deutlich, dass die Tragödie in der Stadt Trier weiterhin präsent ist.