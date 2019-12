FSJ Hermeskeil : Gymnasium bietet Freiwilliges Soziales Jahr an

Hermeskeil Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an einer Ganztagsschule bietet das Gymnasium in Hermeskeil ab August 2020 an. Die Bewerber müssen mindestens 18 und dürfen maximal 26 Jahre alt sein. Die FSJler erhalten ein monatliches Taschengeld und sind sozialversichert.

Das FSJ wird bei der Erlangung der Fachhochschulreife als Praxisteil anerkannt. Laut Gymnasium erhalten die FSJler einen Einblick in den Schulalltag. Sie unterstützen die Lehrer im Unterricht, übernehmen die Nachmittagsbetreuung, werden in die Verwaltungsarbeit eingebunden und können gegebenenfalls eine Arbeitsgemeinschaft leiten. Das Gymnasium weist darauf hin, dass Lehramtsstudenten testen können, ob sie für einen pädagogischen Beruf geeignet sind.