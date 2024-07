Tierseuche bei gefundenem toten Wildschwein bestätigt Afrikanische Schweinepest: erster Fall in Rheinland-Pfalz

Am Samstag waren laut Ministerium in Gimbsheim zwei tote Wildschweine gefunden worden. Bereits bei einer ersten Untersuchung im Landesuntersuchungsamt war das Virus der Afrikanischen Schweinepest festgestellt worden. Da es der erste Fall in Rheinland-Pfalz überhaupt ist, wurde die Probe zur Bestätigung an das Nationale Referenzlabor für Afrikanische Schweinepest geschickt.