Nach Unglück Achterbahn im Freizeitpark Klotten geht m 1. April wieder in Betrieb

Im Wild- und Freizeitpark Klotten an der Mosel geht die Achterbahn zum Saisonstart am Samstag (1. April) wieder in Betrieb. Das sagte eine Sprecherin des Parkes am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Kurz zuvor hatte die Kreisverwaltung Cochem-Zell grünes Licht für den Neustart der Bahn gegeben: Die Nachrüstung der Anlage mit einem elektronisches Rückhaltesystem sei von einer Prüfstelle positiv abgenommen worden. Die Achterbahn stand seit einem tödlichen Unfall still: Anfang August 2022 war eine 57-jährige Frau aus der fahrenden Achterbahn gestürzt und ums Leben gekommen.