Fahrerin schwer verletzt, Beifahrerin tot : Auto überschlägt sich in Trier

Trier Bei einem schweren Unfall in Trier hat sich eine Frau am späten Dienstagabend mit ihrem Auto überschlagen - sie wurde lebensbedrohlich verletzt, ihre Beifahrerin überlebte nicht. An einer Kreuzung Richtung Innenstadt sei die 54 Jahre alte Frau beim Abbiegen mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit.

Ihr Auto kam ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.