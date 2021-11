Mit Einlasskontrollen : 2G auf dem Trierer Weihnachtsmarkt: Einlass nur für Geimpfte und Genesene

Um die Buden und Stände wird es dieses Jahr eine Absperrung geben. Einlass gibt es nur für Geimpfte und Genesene. Foto: Trierer Weihnachstmarkt/Werner Hardt

Trier Jetzt also doch: Auf dem Weihnachtsmarkt in Trier wird die 2G-Regel gelten, wie die Veranstalter am Mittwoch ankündigen. Wie es dazu gekommen ist und was das für Besucher bedeutet.

Wer den Trierer Weihnachtsmarkt besuchen will, muss geimpft oder genesen sein. Veranstalterin Angela Bruch hat sich am Mittwoch dazu bereit erklärt, das 2G-Konzept umzusetzen.

Vorausgegangen war eine Beratung des großen Corona-Krisenstabs der Stadt Trier mit Vertretern zahlreicher Ämter, des Gesundheitsamtes, der Kliniken Mutterhaus und Brüderkrankenhaus sowie Polizei und Uni-Wissenschaftlern. „Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Inzidenz in Trier zwar im Vergleich zu anderen Kommunen derzeit relativ niedrig ist, man sich dadurch aber nicht in falscher Sicherheit wiegen dürfe“, berichtet Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz.

Der Trend mit den stark ansteigenden Inzidenzen werde unweigerlich auch in Trier ankommen. Die Lage sei ernst, das hätten alle Beteiligten betont. Deshalb sollte mit Maßnahmen auch nicht abgewartet werden, bis die Zahlen weiter in die Höhe gehen.

Weihnachtsmarkt mit Absperrungen und Eingangskontrollen

Sollte es nach der für Donnerstag geplanten Ministerpräsidenten-Konferenz keine widersprechenden, bundesweit geltenden Einschränkungen geben, kann der Weihnachtsmarkt also auf Domfreihof und Hauptmarkt wie ursprünglich geplant mit Abtrennung und Eingangskontrolle für Geimpfte und Genesene stattfinden. Im Vergleich zum „normalen“ Weihnachtsmarkt in Nicht-Pandemie-Zeiten wurde ohnehin schon die Zahl der Stände von 90 auf 60 bei gleicher Fläche reduziert. Es gibt kein Bühnenprogramm und auch keinen Stand mit Innengastronomie.

Ab Freitag geht es los - mit drei Zugängen an Domfreihof und Hauptmarkt

Zum Trierer Weihnachtsmarkt, der am Freitag um 10.30 Uhr öffnet, geht es durch drei kontrollierte Zugänge – zwei auf dem Hauptmarkt und einer auf dem Domfreihof. Für die Kontrollen hat Weihnachtsmarkt-Chefin Angela Bruch die Firma Security Schmitt engagiert.

Lob für Veranstalter von Oberbürgermeister Leibe