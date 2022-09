Justiz : Rheinland-Pfalz: Zahl der Verurteilungen zurück gegangen

Mainz Bei der Zahl der Verurteilungen in Rheinland-Pfalz hat es erneut einen leichten Rückgang gegeben. Justizminister Herbert Mertin (FDP) stellt die Strafverfolgungsstatistik für 2021 am heutigen Freitag (10.30 Uhr) in Mainz vor.

Dabei wird es auch um die Auswirkungen der Pandemie gehen.

Prozesse, Gefängnisstrafen und Freisprüche - die Statistik erfasst alle rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren der Strafgerichte. Damit unterscheidet sie sich von der polizeilichen Kriminalstatistik, in der alle Straftaten zusammengefasst werden, die der Polizei bekannt wurden.

Das Risiko, in Rheinland-Pfalz Opfer einer schweren Straftat oder eines Gewaltverbrechens zu werden, sei gering, hatte der Minister in den vergangenen Jahren gesagt. 2020 waren weniger als 32.700 Bürgerinnen und Bürger zu einer Strafe verurteilt worden. Das war etwa ein Prozent weniger als 2019. Spitzenjahr der vergangenen drei Jahrzehnte war 2005 mit rund 43 500 Verurteilungen.

