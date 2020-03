Rheinland-Pfalz will Wirtschaft gegen Coronavirus absichern

Mainz Nach einem Spitzengespräch mit Verbänden in Mainz sagt Minister Wissing Unterstützung zu. Mit Blick auf eine Eintrübung der Konjunktur spricht er sich für beschleunigte öffentliche Investitionen aus.

Die Landesregierung will die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie mit Überbrückungshilfen abfedern und die Konjunktur mit mehr öffentlichen Investitionen unterstützen. „Wir sind in einer Situation, in der Handlungsbedarf besteht“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nach einem Spitzengespräch mit Verbänden sowie Industrie- und Handelskammern am Dienstag in Mainz.