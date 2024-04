Wasserstoff Rheinland-Pfalz will wichtiger Verteilknoten werden

Rheinland-Pfalz will nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein wichtiger Verteilknoten für Wasserstoff werden. Wasserstoff werde von der energieintensiven Industrie im Land benötigt, sagte die SPD-Politikerin am Montag beim Besuch eines Abschnitts der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) bei Wilgartswiesen im Kreis Südwestpfalz. Rheinland-Pfalz könne von seiner zentralen Lage in Deutschland, der Grenze zu Belgien und dem Rhein als Transportweg profitieren.