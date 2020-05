Rheinland-Pfalz will Ruanda in Corona-Situation unterstützen

Roger Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz, nimmt an einem Pressegespräch teil. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz/Kigali Die Corona-Krise hat mehrere Partnerschaftsprojekte von Rheinland-Pfalz mit Ruanda vorerst auf Eis gelegt. Betroffen seien etwa Bildungsprojekte sowie Sport-, Kultur- und soziale Vorhaben, sagte Innenminister Roger Lewentz am Mittwoch in Mainz.

Er hoffe auf eine Weiterführung in diesem oder im nächsten Jahr. „Das sind unsere Partner, in guten wie in schweren Zeiten.“ Die Landesregierung rief die Rheinland-Pfälzer zu Spenden für den Partnerschaftsverein auf.