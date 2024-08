Europa Rheinland-Pfalz will Regionen-Partnerschaften ausbauen

Der rheinland-pfälzische Landtag will die Partnerschaften mit den Regionen Burgund-Franche-Comté in Frankreich, Oppeln in Polen und Mittelböhmen in Tschechien intensivieren. Es gehe darum, für Europa zu begeistern, das sei gerade in der heutigen Zeit wichtig, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.