Telemedizin Rheinland-Pfalz will beim Telenotarzt Vorreiter sein

„Die Telenotärzte können im Einzelfall auch andere Fachärzte wie beispielsweise einen Lungenfacharzt dazu holen“, ergänzte der Innenminister. Der nächste Schritt zu einem flächendeckenden Angebot solle im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen. Die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt seit 2023 an der BG Unfallklinik in Ludwigshafen seien durchweg positiv. Zunächst solle Trier dazu kommen. Parallel liefen schon Gespräche mit der Unimedizin in Mainz, dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und dem Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern.