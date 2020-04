Schnellere Anbindung an Hunsrück-Airport : Nach Hochmoselbrücke: Ausbau der Strecke bis Hahn geplant

Schnellere Anbindung an Hunsrück-Airport

Blick auf die Hochmoselbrücke am ersten Tag nach der Verkehrsfreigabe. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Zeltingen-Rachtig Rheinland-Pfalz will nach Fertigstellung der Hochmoselbrücke nun die B50 vierspurig bis zum Flughafen Hahn ausbauen. Die Planungen für die 16 Kilometer lange Strecke sind noch nicht abgeschlossen.

Rund fünf Monate nach der Freigabe des Hochmoselübergangs mitsamt riesiger Brücke laufen die Planungen für den anschließenden vierspurigen Ausbau der B50 bis zum Flughafen Hahn „mit Hochdruck“. Dies teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Koblenz mit. Die insgesamt rund 16 Kilometer lange Ausbaustrecke gliedert sich in drei Abschnitte, die in der Planung unterschiedlich weit vorangeschritten seien.