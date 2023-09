Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Weniger Verkehrstote trotz mehr Unfällen

Bad Ems · Im ersten Halbjahr 2023 hat es weniger Verkehrstote in Rheinland-Pfalz gegeben als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Demnach seien von Januar bis Juni in diesem Jahr 62 Personen bei Verkehrsunfällen getötet worden.

05.09.2023, 10:56 Uhr

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Das seien elf weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Schwerverletzten auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ging um zehn Prozent auf 1232 zurück, wie es in der Statistik heißt. Allerdings habe sich die Zahl der Menschen mit leichten Verletzungen um knapp vier Prozent erhöht. Trotzdem habe es in den ersten sechs Monaten mehr Verkehrsunfälle gegeben als zur selben Zeit 2022. Mit 68 370 Unfällen stieg demnach die Anzahl um 4017 beziehungsweise 6,2 Prozent. © dpa-infocom, dpa:230905-99-80055/3

(dpa)