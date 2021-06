Rheinland-Pfalz: Weniger Erwerbslose und weniger Kurzarbeit

Saarbrücken Fallende Corona-Zahlen und Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz: Die Zahl der Arbeitslosen und Kurzarbeiter sinkt.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz sinkt in Zeiten einer Entspannung der Corona-Krise weiter. Auch die Kurzarbeit geht zurück. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vom Dienstag waren im Mai 116.100 Frauen und Männer arbeitslos, 4100 oder 3,4 Prozent weniger als im April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden 8900 Arbeitslose oder 7,2 Prozent weniger gezählt. Die Arbeitslosenquote lag damit im Mai bei 5,2 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 5,3 Prozent, vor einem Jahr 5,5 Prozent. Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 12. Mai.

„Die Arbeitslosigkeit ist den dritten Monat in Folge gesunken. Im Vergleich zum Mai des ersten Coronajahres verzeichnen wir einen erkennbaren Rückgang“, erklärte die Chefin der Regionaldirektion in Saarbrücken, Heidrun Schulz. „Wenn ich allerdings auf das Jahr 2019, also auf das Jahr vor der Pandemie blicke, sind derzeit noch deutlich mehr Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Mai 2019 wurden

20.200 Arbeitslose weniger gezählt.“ Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen und offener Stellen bei Betrieben gibt es laut Schulz jedoch „positive Tendenzen am Arbeitsmarkt“.