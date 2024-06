Energie Rheinland-Pfalz: Vorteile bei oberirdischen Stromtrassen

In der Diskussion um Trassen für den Stromtransport in Deutschland sieht das rheinland-pfälzische Energieministerium Vorteile bei oberirdischen Trassen und spricht sich für pragmatische Lösungen aus. „Wir brauchen sehr schnell einen massiven Ausbau der Strominfrastruktur, um die Energiewende zu schaffen“, teilte das Ministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Man befürworte, dort auf oberirdische Stromtrassen zu setzen, wo sie Prozesse beschleunigten und wo technische Aspekte klare Vorteile für die Freileitung im jeweiligen Projekt aufzeigten.