Rheinland-Pfalz: Vorstand der Werte-Union zurückgetreten

Worms Vor dem angekündigten Rücktritt des Landesvorstands der baden-württembergischen Werte-Union hat es schon andernorts Konsequenzen in dem Zusammenschluss konservativer Unionsmitglieder gegeben: Der Landesvorstand in Rheinland-Pfalz hat seine Ämter bereits niedergelegt.

Auf den Schritt vom Juni wies am Samstagabend der bisherige Landesvorsitzende Peter Scholze hin. In der damaligen Rücktrittserklärung vom 6. Juni hieß es, Grund sei die „toxische“ Wirkung des neuen Vorsitzenden Max Otte auf die Wahrnehmung und Akzeptanz der Werte-Union. Zu befürchten sei überdies eine um sich greifende „Bunkermentalität“ und eine Radikalisierung. „Eine zielführende politische Arbeit im Sinne unseres Gründungsgedankens ist aus unserer Sicht unter diesen Vorzeichen unmöglich geworden“, hieß es in der Erklärung Scholzes, seiner beiden Stellvertreter und dreier Beisitzer.