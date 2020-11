Rheinland-Pfalz verstärkt Schutz von Menschen in Heimen

Mainz Angesichts der Corona-Infektionszahlen verstärkt Rheinland-Pfalz den Schutz von Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Der Besuch soll auf eine Person beziehungsweise maximal zwei Personen aus einem Hausstand pro Tag begrenzt werden.

„Wir beobachten, dass noch immer zu viele Infektionen in Alten- und Pflegeeinrichtungen getragen werden“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. „Dort breiten sich die Infektionen dann schnell und mit schlimmen Folgen aus.“