Rheinland-Pfalz verschärft Kampf gegen das Coronavirus

Mainz Die Spirale drastischer Maßnahmen dreht sich weiter. Jetzt werden auch Kneipen, Kinos, etliche Fachgeschäfte und Spielplätze geschlossen. Die Zahl der Infektionen steigt auf rund 300.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Rheinland-Pfalz seine Maßnahmen am Montag ein weiteres Mal drastisch verschärft. Nach einer Telefonkonferenz der Bundesländer mit der Bundesregierung verfügte die Landesregierung eine weitgehende Schließung von öffentlichen Einrichtungen bis hinein in Gastronomie und Einzelhandel. Dies werde ab Dienstag umgesetzt, die Schließung werde dann spätestens am Mittwoch wirksam, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Sinnvoll sei es aber, sich sofort daran zu halten.

Die Maßnahmen seien keine Ausgangssperre, betonte Dreyer. Die Menschen könnten weiter ins Freie gehen. Es gebe aber den dringenden Appell an alle Bürger, nicht in großen Gruppen unterwegs zu sein. Die neuen Schritte und Entwicklungen auf einen Blick:

SCHULEN - Die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen begann nach ersten Eindrücken ohne größere Probleme. Lediglich an 252 Schulen wurde eine Notbetreuung in Anspruch genommen, an 1147 Schulstandorten erschienen am Montag keine Schülerinnen und Schüler.