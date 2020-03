Rheinland-Pfalz verschärft Einschränkungen in Corona-Krise

Mainz Ministerpräsidentin Dreyer verfügt weitere „harte Einschnitte“. Am Sonntag soll die Wirksamkeit der Maßnahmen in Abstimmung mit der Bundesregierung überprüft werden. Wirtschaftsminister Wissing erwartet teilweise verheerende Folgen für Unternehmen.

Alle Gaststätten in Rheinland-Pfalz werden geschlossen und Versammlungen von mehr als fünf Menschen untersagt. Mit dieser ab Samstag geltenden Verfügung hat die Landesregierung am Freitag die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter verschärft. Als Grund nannte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), dass sich nicht alle Menschen an die seit Mittwoch geltenden Maßnahmen gehalten hätten.

Viele Bürger hätten sich in großer Verantwortung an die bisher verfügten Einschränkungen gehalten, sagte Dreyer. Man habe allerdings auch feststellen müssen, dass es ganz viele Menschen gebe, die sich anders verhielten und Partys feierten an der Mosel oder am Rhein.