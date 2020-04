Rheinland-Pfalz verlängert Kontaktverbote wegen Coronavirus

Mainz In Rheinland-Pfalz bleiben die umfassenden Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie vorerst bestehen. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz, ohne zunächst ein genaues Datum für eine Beendigung der Maßnahmen zu nennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa