Rheinland-Pfalz vergibt Integrationspreise

Anne Spiegel (Grüne). Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv

Mainz Nach mehr als 70 Bewerbungen hat Rheinland-Pfalz drei Projekte für das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen mit einem Integrationspreis ausgezeichnet. Jeweils 5000 Euro erhalten die „Brückenmaßnahme Bildung und Beratung“ des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Mainz, das Projekt „Kulturelle Vielfalt (Diversity) und kultursensible Frühpädagogik“ des Kindergartenreferats Kirchenkreis Obere Nahe und das Projekt „Geflüchtete im Ehrenamt“ des Malteser-Hilfsdienstes in Kaiserslautern, wie das Integrationsministerium am Montag mitteilte.

