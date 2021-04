Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhaftes Wochenendwetter

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Essen Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wolkig und ungemütlich. Nur gelegentlich könne es auflockern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zunächst sei es am Freitag noch meist niederschlagsfrei.

Lediglich im Süden falle etwas Regen - bei Temperaturen von maximal sieben bis elf Grad. Am Samstag sei es vom Westerwald bis zum Oberrhein schließlich regnerisch. Von der Eifel bis zum Saarland sei es dagegen trocken - auch Auflockerungen seien möglich. Je nach Sonnenschein klettern die Temperaturen laut DWD auf zehn bis 13 Grad. Noch milder wird es am Sonntag: Dann könne mit elf bis 14 Grad gerechnet werden. Erneut sei es allerdings stark bewölkt und regnerisch.