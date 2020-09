Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhaftes Wetter erwartet

Dunkle Wolken ziehen am Himmel über einen Baum hinweg. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Bereits am Donnerstagabend sind Schauer und einzelne kurze Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

