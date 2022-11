Wettervorhersage : Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhaftes, mildes Wetter

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird in den kommenden Tagen mildes, wechselhaftes Wetter erwartet. Am Donnerstag werde es zunächst stark bewölkt oder bedeckt, danach heiter oder wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad Celsius in Hochlagen und 15 Grad am Rhein. Es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht zum Freitag sei gebietsweise mit dichtem Nebel zu rechnen. Bei Tiefstwerten zwischen sechs und drei Grad sei stellenweise Frost in Bodennähe möglich.

Am Freitag erwarten die Meteorologen nach Nebelauflösung meist sonniges, teils heiteres bis wolkiges Wetter. Bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad bleibt es trocken. Auch am Samstag rechnet der DWD mit sonnigem oder leicht bewölktem, trockenem Wetter. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 14 Grad.

