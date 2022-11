Wetter : Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhaftes Herbstwetter

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Zum ersten Wochenende im November erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland unbeständiges Wetter. Am Freitag wird es überwiegend bewölkt und gebietsweise sind Regenschauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Süden von Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es demnach auch kurze Gewitter geben. Dazu werden Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad erwartet. In der Nacht zu Samstag halten die Schauer vor allem im Südwesten an, später lockert der Himmel auf und es ist meist trocken. Bei Tiefstwerten zwischen 7 und 3 Grad kann sich gebietsweise Nebel bilden.

Am Samstag soll es nach Abzug letzter Schauer überwiegend niederschlagsfrei und bewölkt werden. Der Sonntag beginnt laut DWD-Prognose ebenfalls trocken, im Lauf des Tages verdichten sich die Wolken und von Westen her breitet sich Regen aus. Die Höchstwerte liegen an beiden Tagen zwischen 10 und 13 Grad.

© dpa-infocom, dpa:221104-99-380971/2

(dpa)