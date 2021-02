Rheinland-Pfalz und Saarland: Wechselhafte Woche erwartet

Die Sonne hat es schwer und kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich in den kommenden Tagen auf wärmeres Wetter einstellen. Milde Meeresluft sorgt für Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad im Bergland und 11 Grad an Rhein, Mosel und Saar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilte, kühlt es nachts auf 6 bis 2 Grad ab. Das Wetter wird durch die mildere Luft aber auch unbeständiger. Am Dienstagvormittag ist es stark bewölkt, örtlich regnet es. Mittags lockert es auf und es soll dann trocken bleiben. Auch im Laufe der Woche wechseln sich Wolken, Regenschauer und Auflockerungen am. Am Donnerstag zeige sich auch etwas Sonne, hieß es.