Wettervorhersage : Rheinland-Pfalz und Saarland: Unbeständiges Wetter erwartet

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen graues, wechselhaftes und mildes Wetter erwartet. Der Donnerstag starte zunächst bedeckt und vereinzelt regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Am späten Nachmittag breiten sich von Westen die Schauer aus. Im Bergland sagen die Meteorologen teils starke bis stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde voraus. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 14 Grad Celsius, in nördlichen Hochlagen auf 8 Grad. Die Nacht zu Freitag ist wechselhaft bewölkt und überwiegend trocken bei Tiefstwerten zwischen 9 bis 5 Grad.

Am Freitag ist es laut DWD überwiegend bedeckt. Im Tagesverlauf kommt von Nordwesten her leichter Regen auf, während es im Süden meist trocken bleibt. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 13 Grad.

© dpa-infocom, dpa:230105-99-110048/2

(dpa)