Verwaltungssysteme betroffen Rheinland-Pfalz und Saarland: Störung trifft Jugendherbergen

Im Rechenzentrum des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) in Detmold hat es laut der Zentrale in Mainz eine IT-Störung gegeben. Alle erforderlichen Maßnahmen seien eingeleitet und die zuständigen Behörden informiert worden, hieß es. Die am Freitag aufgetretene Störung habe Auswirkungen auf die Verwaltungssysteme in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie der Zentrale in Mainz. Der Gästebetrieb laufe weiter, die Betreuung der Gäste sei gewährleistet. Über die Störung hatte zuvor der SWR berichtet.