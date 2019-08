Rheinland-Pfalz und Saarland: Sonntag schön, danch Abkühlung

Offenbach Überwiegend trockenes und zunehmend kühleres Wetter kommt in den kommenden Tagen auf Rheinland-Pfalz und das Saarland zu. Einzelne Schauer und Gewitter kann es aber geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Am Sonntag wird es laut DWD zunächst heiter und trocken. Nachmittags gibt es von Südwesten her zunehmend mehr Wolken, abends kann es vor allem südlich der Mosel schauerartigen Regen geben, am Oberrhein vereinzelt gewittern. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 24 bis 27 Grad, nachts gehen sie auf 13 bis 10 Grad - in der Eifel bis auf 8 Grad zurück.