Rheinland-Pfalz und Saarland: Schauer, Gewitter und Sturm

Blitze entladen sich während eines Gewitters. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz „Aprilwetter“ im Februar: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Nach zwei ungemütlichen Tagen sei es am Wochenende freundlich und sonnig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der Donnerstag starte zunächst stark bewölkt, trocken und ziemlich mild bei maximal neun bis 13 Grad. Am Nachmittag ziehe dann jedoch eine Kaltfront auf, die Schauer, kurze Gewitter und starke bis schwere Sturmböen mit sich bringt. Am späten Abend sei vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz auch mit Schneeschauern zu rechnen. Über 400 Metern könne auch etwas Schnee liegenbleiben. Im Laufe der Nacht lockere es schließlich auf und es komme örtlich zu Glätte durch überfrierende Nässe, so der Meteorologe.

Am Freitag gehe es mit Schauer, einzelnen Gewitter und Sturm wechselhaft weiter. „Man könnte es als Aprilwetter bezeichnen“, sagte der DWD-Experte. Zwischendurch lockere es immer mal wieder auf und es werde kühler. Die Höchsttemperaturen erreichen acht bis zehn Grad. Die Nächte bleiben frostig bei Tiefsttemperaturen bis zu minus vier Grad. Am Wochenende wird das Wetter dann deutlich besser. Ab Samstag sei es freundlich und trocken mit viel Sonne.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-263314/2

(dpa)