Energie Rheinland-Pfalz und Saarland planen Wasserstoff-Region

Rheinland-Pfalz und das Saarland machen sich bei der EU in Brüssel gemeinsam für den Auf- und Ausbau einer grenzüberschreitenden Wasserstoff-Wirtschaft in der Region stark. Auf EU-Ebene wollten sie sich dafür einsetzen, eine umfassende Wasserstoffinfrastruktur schnell aufzubauen und klimaneutralen Wasserstoff in ausreichenden Mengen bereitzustellen, teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag vor einer gemeinsamen Kabinettssitzung beider Bundesländer am Dienstag in Brüssel mit. Die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsstandorte beider Länder hänge davon ab.