Rheinland-Pfalz und Saarland: Hohe Waldbrandgefahr und Hitze

Ein Mann taucht in einem Freibad bei hochsommerlichen Temperaturen in das kühle Wasser. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwarten auch am Sonntag Temperaturen bis zu 38 Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag bleibt es trocken und klar, nur vereinzelt kann es Quellwolken geben.

In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen auf 21 Grad in den Städten, sonst auf 20 bis 15 Grad.

Die Gefahr für Waldbrände ist demnach in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dieses Wochenende hoch. In weiten Teilen gelte die zweithöchste Warnstufe, in Teilen von Rheinland-Pfalz sogar die höchste.