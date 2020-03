Rheinland-Pfalz und Saarland: Grauer, milder Wochenstart

Zwei Passanten gehen mit Regenschirmen durch die Stadt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild.

Offenbach Wolken, Schauer und Wind - die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. Bei Höchsttemperaturen von neun bis zwölf Grad sind am Montag über den Tag verteilt kurze Regenschauer zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.



Dazwischen kann es auch immer wieder auflockern. In der Nacht zu Dienstag ziehen dann von Westen her neue Wolken heran, die Regen mitbringen. Dazu frischt in der Nacht auch der Wind auf, im Bergland sind teils stürmische Böen möglich.