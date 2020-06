Rheinland-Pfalz und Saarland: Gewitter und starker Wind

Offenbach Kurz vor dem Wochenende ziehen Schauer und Gewitter über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Vor allem im Südosten soll es am Donnerstag immer wieder gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

In der Nacht zu Freitag lässt der Regen laut DWD-Prognose nach. Der Freitagmorgen beginnt demnach bewölkt und trocken bei Temperaturen von höchstens 16 Grad. Am Nachmittag ziehen dann von Westen her erneut kräftige Schauer und Gewitter auf. Etwas weniger nass wird es nach Angaben der DWD-Meteorologen am Samstag. Bei wechselnder Bewölkung gibt es nur kurze Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 17 Grad.