Rheinland-Pfalz und Kommunen bauen weiter Schulden ab

Bad Ems Das Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen haben ihren Schuldenberg im vergangenen Jahr weiter abgebaut. Insgesamt belief sich dieser Ende 2018 auf 43,8 Milliarden Euro, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit.

Rechnerisch hat damit jeder Rheinland-Pfälzer rund 10 740 Euro Schulden, 330 Euro weniger als davor. Höher ist die rechnerische Schuldenhöhe je Einwohner im Saarland, in Schleswig Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt.